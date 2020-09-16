DEAŞ'ın sözde sorumlusunun flaş belleğinden kritik görüntüler çıktı

FLAŞ BELLEĞİ İNCELENDİ

İncelemede, flaş bellekteki bazı videolarda, terör örgütü üyelerine silahlı eğitim verildiği, örgütün gerçekleştirdiği eylemler ile örgüt propagandası yapılan anlara ilişkin kayıt ve fotoğrafların yer aldığı görüldü.