CHP'li İBB'nin hukuksuzluğuna mahkeme tokadı!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 25 yıldır Beyoğlu Belediyesi tarafından kullanılan Örnektepe Semt Konağı ile ilgili olarak CHP'li yönetimin hukuka aykırı ihalesinin mahkeme yoluyla durdurulduğunu söyledi.

Başkan Yıldız, sosyal medya hesabından duyurduğu gelişme ile ilgili olarak" İBB'yi ikaz ettik, dinlemediler. Hukuksuz ihale mahkemeden döndü!" ifadelerini kullandı.

Yıldız "Beyoğluluların daha fazla mağdur edilmemesi için Örnektepe Semt Konağını hızlıca tekrardan hizmete açacağız" dedi.

KONAĞIN GEÇMİŞİ

25 yıldır Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı olarak kullanılan yapı, bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018 yılında yıkılarak yerine tüm taleplere cevap verecek şekilde yeniden inşa edilmişti.

Örnektepe Semt Konağı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2020 tarih ve 309 sayılı ısrar kararı ile kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmişti.

Ancak CHP'li İBB Yönetimi söz konusu taşınmazı 2 Eylül 2020 tarihinde üçüncü kişilere kiralamak üzere ihaleye çıkardı.

İBB Yönetiminin meclis kararına ve hukuka aykırı bu kararı ile ilgili önce uyarıda bulunuldu.

Kamu hizmetine sunulmak üzere projelendirilen ve bu amaçla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi ve/veya kuruluşlara ihale edilmek istendi.

Ancak mahkeme, hukuk dışı bu girişimi yürütmenin durdurulması kararı vererek durdurdu.

Kanunlara riayet etmek ve halk iradesi ile oluşan belediye meclis kararlarına saygı göstermek, İBB Yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir ve yöneticiler bu sorumluluğa uygun davranmakla mükelleftir. Ne var ki, İBB Yönetimi meclis kararına ve kanuni düzenlemeleri görmezden gelerek, hukuk tanımaz bir tutum sergilemektedir.