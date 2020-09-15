YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.

2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer alacak.

KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.