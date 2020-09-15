YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı?

2020 üniversite ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 üniversite kayıt dönemi sona erdi. İlk tercih döneminde bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 üniversite ek tercih dönemi açıklandı mı? İşte detaylar…
YKS BOŞ KONTENJANLAR
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları ilan edilecek.
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.
2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer alacak.
KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?
Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:
2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.