Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.