Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna öğretmen adayları yanıt arıyor. E-Devlet üzerinden tamamlanan başvuruların ardından öğretmen adayları ücretli öğretmenlik sonuçlarını sorguluyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.
Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.
Görev alınması durumunda:
Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,
* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.
* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI
Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama yöntemi için bir örnek verelim:
Haftada 25 saat derse girdiniz. 4 haftada 25 saat derse girdiğinizi hesaplarsak aylık 100 saat derse girmiş olursunuz. 100 saat ders için 14 gün SGK prim günü yapar ve brüt 2044,85 TL, net 1699,99 TL ücret alırsınız.