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    Son dakika: Birleşmiş Milletler 75. seçilen görevi devraldı

    Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler 75. seçilen , BM 'nde düzenlenen törende, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı.

    Volkan Bozkır kritik görevi devraldı
    , Birleşmiş Milletler (BM) 'nde düzenlenen törende, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı.

    BM, bu yıl 75. yıl dönümünü kutlarken, 193 ülkenin temsil edildiği örgütün 75. Genel Kurul Başkanlığını da Volkan Bozkır yürütecek.

    2021 EYLÜL'E KADAR SÜRDÜRECEK
    Genel Kurul'da 178 ülkenin desteğini alarak Türkiye'den BM Genel Kurulu Başkanlığına seçilen ilk isim olan Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

    BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

    BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.
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