Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 3 aylık çalışma kapsamında düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon
Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.