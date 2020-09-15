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    • 15.09.2020 13:48
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    'da silah kaçakçılarına operasyon

    'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    İHA
    Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

    'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 3 aylık çalışma kapsamında düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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