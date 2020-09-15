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    • 15.09.2020 15:35
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    Fransız L'Opinion gazetesinden Macron'a eleştiri! "Tansiyonu yükseltme"

    Fransız L'Opinion gazetesi, Emmanuel Macron'un konusunda 'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu yükseltmemesi gerektiğini yazdı.

    AA
    Fransız L'Opinion gazetesinden Macron'a eleştiri!

    Opinion gazetesinin herinde, 'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi. Fransa ihtilaftaki taraflardan biri olan Yunanistan'ın yanında yer aldı." ifadelerini kullanıldı.

    MACRON'A ELEŞTİRİ

    Gazetenin haberinde, ile 'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve 'nun isteğinin bu yönde olduğu" kaydedildi.

    Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.

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