Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik'le bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Maytik'le faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.