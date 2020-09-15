Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2020 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 15:56
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı 'ndan önemli temas

    Dışişleri Bakanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    AA
    Çavuşoğlu'ndan önemli temas

    Dışişleri Bakanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik'le bir araya geldi.

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Maytik'le faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli temas
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri