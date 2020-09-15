Beylikdüzü'nde üç tır birbirine girdi! Trafik kilitlendi

Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu'nda ilerleyen bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Bu sırada arkadan gelen tırın şoförü de duramayarak, kaza yapan araca çarptı.