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    • 15.09.2020 18:25
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    canlı izle! nasıl izlenir?

    canlı izle! ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, yılın farklı dönemlerinde yeni modellerini lansmanlar ile tanıtıyor. en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kaliforniya'da bulunan Apple Park'ta yapılacak Apple Event 2020, 15 Eylül 2020 tarihinde TSİ 20.00'de başlayacak. Peki, Apple Event nasıl izlenir? İşte teknoloji meraklılarının aklındaki o soru…

    takvim.com.tr
    Apple Event canlı izle! 15 Eylül Apple Event nasıl izlenir?

    Apple Event canlı izle! Apple Event nasıl izlenir? 15 Temmuz Apple Event canlı yayın teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Apple'ın yeni modelleri ve teknolojik değişimlerinin tanıtıldığı Apple lansman bu akşam gerçekleştirilecek. TSİ ile saat 20:00'de başlayacak Apple Event canlı izleme yolları merak ediliyor.

    APPLE EVENT NASIL İZLENİR?

    Kaliforniya'da bulunan Apple Park'ta yapılacak Apple Event 2020, 15 Eylül 2020 tarihinde TSİ 20.00'de başlayacak. Teknolojiye ilgi duyanlar bu etkinliği internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

    APPLE EVENT canlı izlemek için aşağıdaki Youtube yayınını takip edebilirsiniz.

    iPHONE 12 TANITIMI YAPILACAK MI?

    Apple Event 2020'de bugünki programda iPhone 12 tanıtımı olmayacak ancak 5G özelliği ile gelecek telefonun tanıtımı da bu ay içinde gerçekleştirilecek.

    İPHONE 12 FİYATI KAÇ TL?

    iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

    İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

    İPHONE 12

    Gövde: Alüminyum
    Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 4 GB
    Hafıza: 128/256 GB
    Batarya: 2227 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

    İPHONE 12 MAX

    Gövde: Alüminyum
    Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 4 GB
    Hafıza: 128/256 GB
    Batarya: 2815 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

    İPHONE 12 PRO

    Gövde: Paslanmaz çelik
    Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 6 GB
    Hafıza: 128/256/512 GB
    Batarya: 2775 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
    Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

    İPHONE 12 PRO MAX

    Gövde: Paslanmaz çelik
    Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    Yonga: A14 Bionic
    RAM: 6 GB
    Hafıza: 128/256/512 GB
    Batarya: 3687 mAh
    Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
    Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
    Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)
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    Haberler Güncel Apple Event canlı izle! 15 Eylül Apple Event nasıl izlenir?
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