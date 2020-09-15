Apple Event canlı izle! 15 Eylül Apple Event nasıl izlenir?

Apple Event canlı izle! Apple Event nasıl izlenir? 15 Temmuz Apple Event canlı yayın teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Apple'ın yeni modelleri ve teknolojik değişimlerinin tanıtıldığı Apple lansman bu akşam gerçekleştirilecek. TSİ ile saat 20:00'de başlayacak Apple Event canlı izleme yolları merak ediliyor.

APPLE EVENT NASIL İZLENİR?

Kaliforniya'da bulunan Apple Park'ta yapılacak Apple Event 2020, 15 Eylül 2020 tarihinde TSİ 20.00'de başlayacak. Teknolojiye ilgi duyanlar bu etkinliği internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.