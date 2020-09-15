Apple Event canlı izle! 15 Eylül Apple Event nasıl izlenir?

Apple Event canlı izle! Apple Event nasıl izlenir? 15 Temmuz Apple Event canlı yayın teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Apple'ın yeni modelleri ve teknolojik değişimlerinin tanıtıldığı Apple lansman bu akşam gerçekleştirilecek. TSİ ile saat 20:00'de başlayacak Apple Event canlı izleme yolları merak ediliyor.
APPLE EVENT NASIL İZLENİR?
Kaliforniya'da bulunan Apple Park'ta yapılacak Apple Event 2020, 15 Eylül 2020 tarihinde TSİ 20.00'de başlayacak. Teknolojiye ilgi duyanlar bu etkinliği internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
APPLE EVENT canlı izlemek için aşağıdaki Youtube yayınını takip edebilirsiniz.
iPHONE 12 TANITIMI YAPILACAK MI?
Apple Event 2020'de bugünki programda iPhone 12 tanıtımı olmayacak ancak 5G özelliği ile gelecek telefonun tanıtımı da bu ay içinde gerçekleştirilecek.
İPHONE 12 FİYATI KAÇ TL?
iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
İPHONE 12
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)