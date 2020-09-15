SABIKALARI KABARIK

Silahlı suç örgütü ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli suçlardan 20 ayrı olaya karıştıkları, ayrıca Antalya'da yakın zamanda gerçekleşen, medyada geniş yer bulan bir cinayet olayının bu silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Şebekenin tespiti yapılan tüm olaylarda toplamda 22 şahsı mağdur ettiği tespit edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.