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    • 15.09.2020 23:30
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    ’da dev operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi

    ’da 22 ayrı suça karışan silahlı suç şebekesine operasyon yapııldı. Antalya, ve illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

    Sabah
    Nazif Karaman


    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Y.T. liderliğinde eğlence mekanlarına yönelik olarak kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik olarak operasyon düzenlendi.



    14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Antalya, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

    SABIKALARI KABARIK
    Silahlı suç örgütü ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli suçlardan 20 ayrı olaya karıştıkları, ayrıca Antalya'da yakın zamanda gerçekleşen, medyada geniş yer bulan bir cinayet olayının bu silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Şebekenin tespiti yapılan tüm olaylarda toplamda 22 şahsı mağdur ettiği tespit edildi.

    Olaylara karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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