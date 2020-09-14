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    • 14.09.2020 11:21
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    Son dakika: merkezli 7 ilde 'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

    merkezli 7 ilde /'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki () yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıkları ortaya çıktı.

    DHA
    7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon!

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nin 'daki yapılanması ile mahrem imamların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüphelinin ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıklarını tespit edildi.

    , , , , , ve 'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 mahrem imam, 1'i emekli 3 astsubay, 1 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 2 öğrenci olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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