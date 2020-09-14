Pendik'te devrilen yolcu otobüsünün şoförü serbest bırakıldı

Pendik'te Çorum'dan İstanbul istikametine doğru sefer yapan şehirlerarası otobüsün yan yol bariyerlerine çarparak devrilmesine ilişkin "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan sulh ceza hakimi karşısına çıkarılan otobüs şoförü Hasan Kopar(52) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Hasan Kopar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIM"

Şüpheli Hasan Kopar emniyet ifadesinde otobüs şoförü olarak çalıştığını ifade ederek "13 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Çorum'dan İstanbul'a gelmek için çıkış yaptım. İstanbul'a gelirken Bolu'da mola verdim. 14 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametine geldiğimde yolda bir anda D-100 Karayolunda bir köpeğin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını gördüm. Hızım yavaş olduğu için sağ tarafa doğru manevra yaptım ve o esnada yan yola otobüs girdi. Hakimiyetimi kaybederek oradaki bariyerlere çarptım ve otobüs yan devrildi. Olayda benim kusurum yoktur. Ben sadece köpeğe çarpmamak için aracı manevra yaptım ve bundan dolayı kaza meydana geldi. Konu hakkında kimseden şikayetim yoktur" dedi.



ŞOFÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYARAK YOLA DEVAM EDİLDİ

Olayda yaralanan M.K. ise ifadesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte otobüse bindiklerini dile getirerek "Otobüs saat 03.30 sıralarında mola verdi. Otobüse ilk bindiğimiz andaki sürücü bu mola yerinde tekrar sürücü koltuğuna geçti, şoför değişikliği yapılmayarak yola devam edildi." şeklinde beyanda bulundu. Kaza anını da anlatan M.K. "Otobüs bir anda yolun sağında bulunan refüje çarptı ve daha sonra sürüklenerek Pendik Esenyalı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan orta refüje çarptı. İki refüj arasına girip yan yattı. Bu olayda ben ve ailem kendi çabamızla otobüsün camını kırarak araçtan indik. Bu olayda dikkatsizce araç kullanan araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL TEBİRLERİ UYGULANDI

Savcılık, şüpheli Hasan Kopar'ı adli kontrol kararı verilmesi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki nöbetçi sulh ceza hakimliği de Hasan Kopar'ın üzerine atılı "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçuna ilişkin mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirerek şüpheli Kopar'a her türlü taşıtları kullanmamak, yurt dışına çıkmamak ve imza şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı ve içinde 31 yolcu bulunan otobüs, D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde 14 Eylül'de saat 06.00 sıralarında bariyerlere çarptıktan sonra devrilmişti. Kazada 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.