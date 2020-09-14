Antalya'da hava sıcaklığı 34 dereceye çıktı. Vatandaşlar virüsü unutup soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Güneşin tadını çıkartırken maske ve mesafeye aldırmadı.

Vedat Tokgöz adlı vatandaş, "Maske var ama takan yok. Gençler umursamıyor. En çok 65 yaş üstü vatandaşlar onların dikkat etmesi lazım" diye dert yandı.

PROF. DR. TEVFIK ÖZLÜ: İNSANLAR KONTROLSÜZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgında son durumu değerlendirdi. İnsanların kontrolsüz yaşadığını söyledi. "Bayram ve tatil nedeniyle virüsün ulaşmadığı yer kalmadı. Şu an virüsün ulaşmadığı şehir, kasaba, köy, bir mahalle, bir hane yok" dedi.





ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İngiliz Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın aşı çalışmasına, denekte yaşanan rahatsızlık sonucu ara verildi. Bilim insanları, bugün çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.

HİNDİSYAN

İzmitli Işıl Ezgi Esha, 2 yıl önce evlenip Hindistan'a yerleşti. 22 Ağustos'ta doğum için hastaneye gitti. Corona'ya yakalandığını öğrendi. 5 Eylül'de oğlunu dünyaya getirdi. Baba Vacit Çelik, vize verilmediği için kızının yanına gidemedi. Yardım istedi.