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    • 14.09.2020 Gazete
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    Keyif-19!

    'da hava sıcaklığı 34 dereceye çıktı. Vatandaşlar virüsü unutup soluğu ’nde aldı. Güneşin tadını çıkartırken maske ve mesafeye aldırmadı.

    Keyif-19!

    'da hava sıcaklığı 34 dereceye çıktı. Vatandaşlar virüsü unutup soluğu 'nde aldı. Güneşin tadını çıkartırken maske ve mesafeye aldırmadı.

    Vedat Tokgöz adlı vatandaş, "Maske var ama takan yok. Gençler umursamıyor. En çok 65 yaş üstü vatandaşlar onların dikkat etmesi lazım" diye dert yandı.

    PROF. DR. TEVFIK ÖZLÜ: İNSANLAR KONTROLSÜZ
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , salgında son durumu değerlendirdi. İnsanların kontrolsüz yaşadığını söyledi. "Bayram ve tatil nedeniyle virüsün ulaşmadığı yer kalmadı. Şu an virüsün ulaşmadığı şehir, kasaba, köy, bir mahalle, bir hane yok" dedi.



    ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
    İngiliz ile AstraZeneca'nın aşı çalışmasına, denekte yaşanan rahatsızlık sonucu ara verildi. Bilim insanları, bugün çalışmalara yeniden başlandığını söyledi.

    HİNDİSYAN
    İzmitli Işıl Ezgi Esha, 2 yıl önce evlenip 'a yerleşti. 22 Ağustos'ta doğum için hastaneye gitti. Corona'ya yakalandığını öğrendi. 5 Eylül'de oğlunu dünyaya getirdi. Baba Vacit Çelik, vize verilmediği için kızının yanına gidemedi. Yardım istedi.

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