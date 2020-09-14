Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2020 04:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 04:25
    ABONE OL

    Başkentte bir kişi tartıştığı ailesinin evini kundakladı

    'nın 'da, 405 sokakta bulunan bir apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz zanlı, polis memuru L.D'ye ait 8 numaralı daireye atarak olay yerinden kaçtı.

    AA
    Ankara'da tartıştığı ailesinin evini kundakladı

    'nın ilçesinde tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayan zanlı olay yerinden kaçtı.

    405 sokakta bulunan bir apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz zanlı, polis memuru L.D'ye ait 8 numaralı daireye atarak olay yerinden kaçtı.

    Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisiyle dairede kısa süreli ve maddi hasar meydana geldi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını belirledi.

    Ekiplerin yaptığı araştırmada, L.D'nin üniversite öğrencisi olan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ailesi ile sorunlar yaşayan oğlu R.D'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Ailesini daha öncede evi yakmakla tehdit eden R.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkentte bir kişi tartıştığı ailesinin evini kundakladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri