Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca bazı illerde hassas toz fırtınası olacağı tahminler arasında yer alıyor. Peki, salı günü hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu raporu
O İLLER İÇİN TOZ FIRTINASI UYARISI
Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası olacağı tahmin ediliyor. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 21°C, 36°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 33°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık