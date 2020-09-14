Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca bazı illerde hassas toz fırtınası olacağı tahminler arasında yer alıyor. Peki, salı günü hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu raporu

O İLLER İÇİN TOZ FIRTINASI UYARISI

Ankara'yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, pazartesiden itibaren 3 gün boyunca Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkesir için hassas toz fırtınası olacağı tahmin ediliyor. 'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.