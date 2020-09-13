Annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen Engin Barış Kırmızıçiçek, iddiaya göre, aşı olmadığı söylenince evden bıçak alıp geldi. Kırmızıçiçek, 3 hemşireyi dövdü, hasta olarak olay yerinde bulunan akademisyen Abdullah S. de sağlıkçıları kurtarmak için araya girdi.