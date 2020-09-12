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    • 12.09.2020 15:39
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    'ten son dakika açıklaması: Gelecek projesinin ikinci aşamasına geçildi

    Başkanı Yakta Saraç, Gelecek projesinin ikinci aşamasına geçildiğini ifade etti. ının başlatıldığını ifade eden Saraç projemim bu aşamasının kritik teknoloji alanlarının belirlendiğini duyurdu...

    AA
    YÖK'ten son dakika açıklaması! İkinci aşamaya geçildi

    Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından başlatılan Gelecek projesinde araştırma görevlilerinin ek izinlerinin üniversitelere gönderildiği bildirildi. Bu kapsamda projenin ikinci aşamasına geçildiği ifade edilirken halihazırda ilk aşamanın devam ettiği duyuruldu. Öte yandan Prof. Dr. Saraç, "Şimdi projemizin ikinci aşaması olan '' ını da başlatıyoruz. Projenin bu aşamasında öncelikli ve özellikli alanlar olarak 'Kritik Teknoloji Alanları' belirlendi. Dünyada 'kritik teknoloji' olarak adlandırılan alanlara ilişkin 'etki' ve ülkemiz şatlarında 'yapılabilirlik' analizleri dikkate alınarak kendi içlerinde önceliklendirildi." İfadelerini kullandı…

    GELECEK PROJESİNİN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ!

    Belirlenen alanları da açıklamasında sıralayan Saraç, "Buna göre belirlenen alanlar şunlar: Bilgi güvenliği, Biyomedikal ekipman, Biyoteknolojik ilaç teknolojileri, Bulut bilişim, Büyük veri ve veri analitiği, depolama, Genişbant tekonolojileri, Güneş enerjisi, İleri fonksiyonel malzeme ve Enerjik malzeme teknolojileri, Kuantum teknolojileri, Mikro-Nano-Optik elektromekanik sistemler, Modelleme ve Similasyon Teknolojileri, Motor teknolojileri, Nesnelerin interneti, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon, Rüzgar enerjisi, ve hayvan biyoteknolojisi, Yapay zeka ve Makine Öğrenmesi.

    Bu alanların disiplinlerarası olması yükseköğretim sistemini çağın gittiği yöne doğru yönlendirmemizin de habercisidir" ifadelerini kullandı.
    Başarılı olan bölümlerin ek kadro ile desteklenerek ödüllendirileceğini aktaran Saraç, "Bu projede kadrolar üniversitelere torba olarak dağıtılmayacak, ilgili üniversitenin bu alanlarda öne çıkan bölümlerinde ilan edilmek üzere ek kadrolar tahsis edilecektir. Böylelikle bu bölümler yeni kadrolar ile desteklenip, güçlendirilme ile daha başarılı süreçlere teşvik edilecektir. kurulduğu tarihten itibaren ilk defa başarılı bölümlerin, merkezi olarak YÖK tarafından görülmesi ve bunlara kadro takviye yapılması söz konusu oluyor" diye belirtti.

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