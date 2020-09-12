KPSS Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12 – 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavlarında adaylar alanlarına göre soruları cevaplıyor. 12 Eylül günü iki oturum, 13 Eylül'de ise tek oturum düzenlenecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı mı?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim 2020 Perşembe günü öğrencilerin erişimine açılacak. Alan Bilgisi sınav sonuçlarının da bu tarihte açıklanması bekleniyor.