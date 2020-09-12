KPSS Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12 – 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavlarında adaylar alanlarına göre soruları cevaplıyor. 12 Eylül günü iki oturum, 13 Eylül'de ise tek oturum düzenlenecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı mı?
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim 2020 Perşembe günü öğrencilerin erişimine açılacak. Alan Bilgisi sınav sonuçlarının da bu tarihte açıklanması bekleniyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ OTURUM?
ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. KPSS alan bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
ADAYLARA SAAT UYARISI
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Eylül'de uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1'inci oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, 12 Eylül'de uygulanacak 2'nci oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra, 13 Eylül'de uygulanacak 3'üncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIKDURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).