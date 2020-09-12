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    • 13.09.2020 05:03
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    'te mobilya atölyesinde korkutan

    'te, mobilya atölyesinde çıkan da patlama meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    AA
    Mobilya atölyesinde korkutan yangın

    'te, mobilya atölyesinde çıkan da patlama meydana geldi.

    Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Barak Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında içeride bulunan sonucu oksijen tüpü alev alarak patladı.

    Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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    Haberler Güncel Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın
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