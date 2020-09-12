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    • 12.09.2020 18:25
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    Adıyaman'da araç ile otomobil : 8 kişi yaralandı

    Adıyaman'da, araç ile otomobil . 8 kişi yaralandı. Adıyaman-Çelikhan karayolu trafiğe 1 saat kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesiyle yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

    Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var

    Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

    Bilal Erdinç yönetimindeki 34 BGU 591 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Gazi Keleş yönetimindeki 46 PA 064 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüleri Bilal Erdinç ve Gazi Keleş ile araçlarda bulunan Zeynep Keleş, Yeter Tekineder, Muhammed Tekineder, Beşime Erdinç, Sevilla Erdinç ve Azra Elif Erdinç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışanlar kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. 8 yaralı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Kaza sonrası Adıyaman-Çelikhan karayolu trafiğe 1 saat kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Araçların çekilmesiyle yol tekrardan araç trafiğine açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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