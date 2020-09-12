Kazada otomobil sürücüleri Bilal Erdinç ve Gazi Keleş ile araçlarda bulunan Zeynep Keleş, Yeter Tekineder, Muhammed Tekineder, Beşime Erdinç, Sevilla Erdinç ve Azra Elif Erdinç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.