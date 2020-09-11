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    • 11.09.2020 07:33
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    Son dakika: ’da şafak vakti dev operasyonu: Bin 500 polis katıldı

    Son dakika haberine göre, 'da bin 500 polisle şafak saati dev operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İHA
    Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu
    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.



    Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
    Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa'nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi.




    Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.
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