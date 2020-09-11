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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

    DHA
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan Recep Erdoğan, ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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