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    • 11.09.2020 22:37
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    : Salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık

    , ve 'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; 'daki salgın seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Bakan Koca: Detaylı bir toplantı yaptık

    , ve 'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; 'daki salgın seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

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