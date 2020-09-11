Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda Eğitim Yılı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Akar ve TSK komuta kademesi, tören öncesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Foça Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Ali Çetin ile görüştü.

MSB sosyal medya hesabından paylaştı:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Törenine katıldı.https://t.co/xu4n9zQt7A#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/bf68Q60eCf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020