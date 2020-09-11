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    • 11.09.2020 08:30
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    merkezli 10 ilde operasyonu

    merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    AA
    10 ilde FETÖ operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında 'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için , , , , , , , ve 'de eş zamanlı operasyon başlattı.

    Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

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