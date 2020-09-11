Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayıyla birlikte havaların ne zaman soğuyacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de yağış uyarısı yaptı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Erzincan çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLA 4 DERECE ÜZERİNDE OLACAK
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.
Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu
SİİRT 24°C, 38°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı ile yarın öğle saatlerinde geneli doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde yer yer 7 (60 km/sa); Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, batısı ilk saatlerde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı ilk saatlerde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı doğu ve güneydoğu, ilk saatlerde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zaman zaman 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.