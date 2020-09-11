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    • 11.09.2020 20:20
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    12-13 Eylül ! ? Meteoroloji'den 11 il için yağış uyarısı!

    Sonbaharın gelmesi ve havaların bazı illerde soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse sıcaklık uyarısında bulunuldu. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, ? İşte bölge bölge hafta sonu raporu

    takvim.com.tr
    Hafta sonu hava nasıl olacak? O bölgelerde...

    Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayıyla birlikte havaların ne zaman soğuyacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de yağış uyarısı yaptı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Erzincan çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLA 4 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

    Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

    Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    BURSA 19°C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 22°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 18°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 22°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    İZMİR 24°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 20°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 26°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BURDUR 17°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    HATAY 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ANKARA 20°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 15°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 19°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 12°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 34°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 17°C, 35°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 22°C, 29°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SAMSUN 20°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 23°C, 28°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 13°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 10°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 18°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 12°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 39°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP 23°C, 38°C
    Az bulutlu

    SİİRT 24°C, 38°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA 28°C, 42°C
    Az bulutlu

    DENİZLERDE HAVA
    Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı ile yarın öğle saatlerinde geneli doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

    MARMARA
    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

    EGE
    Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde yer yer 7 (60 km/sa); Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, batısı ilk saatlerde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı ilk saatlerde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı doğu ve güneydoğu, ilk saatlerde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zaman zaman 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.
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    Haberler Güncel 12-13 Eylül HAVA DURUMU! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 il için yağış uyarısı!
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