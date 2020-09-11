Sonbaharın başlangıcı olan eylül ayıyla birlikte havaların ne zaman soğuyacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sıcaklık uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için de yağış uyarısı yaptı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Erzincan çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.