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    • 10.09.2020 10:51
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    : 'ta korkunç ! 2’si ağır 4 kişi yaralandı

    ’ta ne arkadan çarpan hurdaya döndü, içerisindeki 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

    İHA
    Araç saniyeler içinde hurdaya döndü!

    Edinilen bilgiye göre , -Erzincan karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. M.A.S. yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı Mercedes marka , bilinmeyen bin nedenle önünde bulunan İ.A. yönetimindeki 58 NZ 684 plakalı ne çarptı.

    Beton mikserine arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile K.P.S. (11), S.S. (35) ve M.H.S. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan K.P.S. ve S.S.'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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