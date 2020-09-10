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    • 11.09.2020 06:27
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    Son dakika: Ege'de korkutan | Son depremler

    Son dakika haberine göre, 'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

    DHA
    Ege'de korkutan deprem

    'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

    SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.09.11 06:00:54 38.2228 23.1065 2.1 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel
    2020.09.11 05:51:59 38.0993 38.5577 5.4 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
    2020.09.11 05:24:22 37.1045 28.5465 26.1 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
    2020.09.11 04:36:29 38.3792 39.3960 6.0 -.- 2.1 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel
    2020.09.11 03:35:28 38.9665 28.9532 5.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2020.09.11 02:50:41 36.8857 27.6095 6.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2020.09.11 01:49:19 36.4877 28.7673 5.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.09.11 00:12:50 37.6917 26.6930 7.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.09.11 00:12:00 40.7458 31.6815 5.3 -.- 1.9 -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU) İlksel
    2020.09.10 23:51:15 38.8743 43.5983 17.1 -.- 1.4 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
    2020.09.10 23:46:05 38.8300 43.5727 25.5 -.- 1.4 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
    2020.09.10 23:29:31 39.3580 40.6545 8.3 -.- 1.6 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
    2020.09.10 23:27:22 38.4487 39.5035 16.5 -.- 1.2 -.- BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
    2020.09.10 23:25:11 38.0725 38.7080 4.4 -.- 1.6 -.- KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel


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    Haberler Güncel Son dakika: Ege'de korkutan deprem | Son depremler
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