KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılacak?

KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı için tarih bilgileri ve tercih kılavuzu yayınlandı.
KPSS 2020/11 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU!
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor;
Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
AVUKAT KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9'uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır .Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara "Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak" koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yükseklisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir. Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır
ŞOFÖR KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 75inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir.
Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.
Bu kapsamda;
- CE sürücü belgesine veya DE sınıfı ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birden sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden D sınıfı veya 1997 öncesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar "CEsınıfı sürücü belgesine sahip olmak" koşulunun yer aldığı kadroları,
- D veya DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar "D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" koşulunun yer aldığı kadroları, tercih edebilecektir.