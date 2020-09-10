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    • 10.09.2020 08:31
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    ’de destekli operasyonu: 2 gözaltı

    'de (/)’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ve tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde firari 2 örgüt üyesinin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi. Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA
    MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

    'nin İz ilçesinde firari 2 üyesi, polis ve MİT'in ortak çalışması sonucunda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Edinilen bilgilere göre, (FETÖ/)'nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ve MİT tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde firari 2 örgüt üyesinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saklandığı tespit edildi.

    Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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