İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Başakşehir'de yapılan çalışmalar neticesinde; Ürdün ve Mısır uyruklu iki erkek şahsın sosyal medya sitesi üzerinden Piton Yılanı satışı yaptıkları ve bu yılanları ikametlerinde besledikleri belirlendi.