Dünyanın en saçma binası nerede? Dünyanın en saçma binası ne kadar? Arama motor Google'da "dünyanın en saçma binası" aratmasından ilk sırada yer alan binaya talip çıktı. Özel İdare İş Merkezi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacağı belirtildi. Peki, dünyanın en saçma binası nerede?

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEREDE?

Görselliği nedeniyle internet aramalarında 'dünyanın en saçma binası' olarak kullanıcıların karşısına çıkan Özel İdare İş Merkezi, Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Özel İdare İş Merkezi olan bina, vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken akıllarına gelen ilk yer.