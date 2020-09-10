Dünyanın en saçma binası nerede? Dünyanın en saçma binası ne kadar? Arama motor Google'da "dünyanın en saçma binası" aratmasından ilk sırada yer alan binaya talip çıktı. Özel İdare İş Merkezi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacağı belirtildi. Peki, dünyanın en saçma binası nerede?
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI NEREDE?
Görselliği nedeniyle internet aramalarında 'dünyanın en saçma binası' olarak kullanıcıların karşısına çıkan Özel İdare İş Merkezi, Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Özel İdare İş Merkezi olan bina, vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken akıllarına gelen ilk yer.
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI ÖZELLİKLERİ!
Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.
Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, birkaç iş yeri yer alıyor. Şehrin siluetini bozduğu iddia edilen binanın neredeyse yüzde 60'lık bölümü ise kullanılamıyor. 2011 yılında tahminen 28 milyon lira bedelle satılmak istenen ancak satılamayan bina, İl Özel İdaresi'nin kapanmasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredildi. Son yıllarda yıkılacağı söylenen binanın, ciddi masraflardan dolayı yıkılmasının ertelendiği de iddia ediliyor.