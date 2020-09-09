Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2020 14:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2020 14:39
    ABONE OL

    Son dakika: 'ta faciası! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı!

    Son dakika haberi.. Alaplı ilçesinde tarım aracı olarak bilinen isimli aracın dereye devrilmesi sonucu oluşan da 3 kişi yaralandı.

    Pat pat faciası! 3 kişi yaralandı

    Alaplı ilçesinde yaşanan patpat sında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Mollaybey'den Alaplı istikametine ilerlemekte olan Mehmet K. idaresindeki , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu.

    Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen patpat kazasında yaralılardan Mehmet K. ile Oğulcan K. Karadeniz , durumu ağır olan Necati K. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Zonguldak'ta pat pat faciası! 1'i ağır, 3 kişi yaralandı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri