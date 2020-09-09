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    • 09.09.2020 22:53
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    Son dakika: Bingöl ve Muş'ta mi oldu? 9 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

    Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat saat 22.32'de Bingöl Karlıova'da 4,1 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem kısa süreliği paniğe neden olurken derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

    SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.09.09 22:32:32 39.3302 41.0182 4.8 -.- 4.1 4.2 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.09.09 22:32:33)
    2020.09.09 22:23:07 39.3353 41.0130 4.9 -.- 3.3 3.3 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
    2020.09.09 22:11:58 38.7000 42.0098 6.4 -.- 2.1 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel
    2020.09.09 20:28:47 38.9248 27.9228 0.0 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.09.09 19:31:35 40.6865 27.3937 10.9 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.09.09 19:23:16 40.5360 34.9478 3.6 -.- 2.8 -.- CORUM (CORUM) İlksel
    2020.09.09 17:35:22 37.0832 28.4850 0.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
    2020.09.09 16:57:20 39.4597 39.1415 5.0 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
    2020.09.09 16:14:04 40.7052 27.3878 4.9 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.09.09 15:44:27 36.6577 28.0037 18.1 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
    2020.09.09 15:36:51 40.2838 28.9475 15.9 -.- 1.5 -.- NILUFER-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
    2020.09.09 15:29:08 40.6745 27.4600 4.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.09.09 14:58:05 40.6875 27.2702 5.0 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
    2020.09.09 14:25:42 38.6248 39.0997 2.3 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel
    2020.09.09 14:16:06 36.2135 33.6915 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
    2020.09.09 13:43:21 37.2437 28.1902 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
    2020.09.09 13:26:43 37.0038 27.4042 12.8 -.- 1.7 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
    2020.09.09 13:24:39 39.7332 42.4710 5.0 -.- 1.5 -.- CETINSU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
    2020.09.09 13:03:54 37.4838 36.9358 5.0 -.- 1.8 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2020.09.09 12:15:10 39.2165 28.1023 5.1 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
    2020.09.09 12:07:09 37.3383 28.1105 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
    2020.09.09 12:02:50 37.2030 27.8575 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
    2020.09.09 12:01:50 39.8627 26.2620 5.0 -.- 1.4 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
    2020.09.09 11:45:20 38.7700 42.0190 5.5 -.- 2.1 -.- DURUCAK-KORKUT (MUS) İlksel
    2020.09.09 11:43:18 40.6722 27.3565 5.1 -.- 1.9 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
    2020.09.09 11:37:17 36.2568 33.7200 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
    2020.09.09 11:10:41 40.7142 27.2430 18.7 -.- 1.5 -.- MURSALLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
    2020.09.09 11:00:21 39.8962 40.8962 8.8 -.- 2.4 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

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    Haberler Güncel Son dakika: Bingöl ve Muş'ta deprem mi oldu? 9 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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