Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreliği paniğe neden olurken derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.09 22:32:32 39.3302 41.0182 4.8 -.- 4.1 4.2 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.09.09 22:32:33)

2020.09.09 22:23:07 39.3353 41.0130 4.9 -.- 3.3 3.3 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.09.09 22:11:58 38.7000 42.0098 6.4 -.- 2.1 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.09 20:28:47 38.9248 27.9228 0.0 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.09 19:31:35 40.6865 27.3937 10.9 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 19:23:16 40.5360 34.9478 3.6 -.- 2.8 -.- CORUM (CORUM) İlksel

2020.09.09 17:35:22 37.0832 28.4850 0.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2020.09.09 16:57:20 39.4597 39.1415 5.0 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2020.09.09 16:14:04 40.7052 27.3878 4.9 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 15:44:27 36.6577 28.0037 18.1 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2020.09.09 15:36:51 40.2838 28.9475 15.9 -.- 1.5 -.- NILUFER-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2020.09.09 15:29:08 40.6745 27.4600 4.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 14:58:05 40.6875 27.2702 5.0 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.09.09 14:25:42 38.6248 39.0997 2.3 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel

2020.09.09 14:16:06 36.2135 33.6915 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.09.09 13:43:21 37.2437 28.1902 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.09.09 13:26:43 37.0038 27.4042 12.8 -.- 1.7 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.09.09 13:24:39 39.7332 42.4710 5.0 -.- 1.5 -.- CETINSU-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2020.09.09 13:03:54 37.4838 36.9358 5.0 -.- 1.8 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.09.09 12:15:10 39.2165 28.1023 5.1 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2020.09.09 12:07:09 37.3383 28.1105 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2020.09.09 12:02:50 37.2030 27.8575 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.09 12:01:50 39.8627 26.2620 5.0 -.- 1.4 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2020.09.09 11:45:20 38.7700 42.0190 5.5 -.- 2.1 -.- DURUCAK-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.09 11:43:18 40.6722 27.3565 5.1 -.- 1.9 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.09.09 11:37:17 36.2568 33.7200 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.09.09 11:10:41 40.7142 27.2430 18.7 -.- 1.5 -.- MURSALLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.09.09 11:00:21 39.8962 40.8962 8.8 -.- 2.4 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel