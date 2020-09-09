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    • 09.09.2020 15:16
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    Son dakika: 'ten 'de provokasyon yapanlara uyarısı!

    'ten 'de provokasyon yapanlara uyarısı: Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın ’den veriyoruz.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 9 Eylül mesajı!

    'ten 'de provokasyon yapanlara uyarısı: Şartlar ve imkanlar değişir ama #9Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın #'den veriyoruz.

    Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

    1) Güzel 'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

    2) Doğu 'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün #İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır.

    3) Şartlar ve imkanlar değişir ama #9Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızın #İzmir'den veriyoruz.

    4) Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'de provokasyon yapanlara 9 Eylül uyarısı!
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