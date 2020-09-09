EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS iptal mi oldu? 2020 EKPSS sınav tarihi!

EKPSS iptal mi oldu? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurusunun ardından gözler EKPSS sınav tarihine çevrildi. Yapılan açıklamada sınav tarihine ilişkin yeni bilgiler verildi. Duyuruda "Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denildi.

EKPSS İPTAL Mİ OLDU?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.