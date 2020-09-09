EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS iptal mi oldu? 2020 EKPSS sınav tarihi!

EKPSS iptal mi oldu? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurusunun ardından gözler EKPSS sınav tarihine çevrildi. Yapılan açıklamada sınav tarihine ilişkin yeni bilgiler verildi. Duyuruda "Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denildi.
EKPSS İPTAL Mİ OLDU?
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır. " ifadelerine yer verildi.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 EKPSS kuraya katılacak adaylar başvuru ücreti olarak 20 Türk Lirası ödeyecek. Adaylar ödeme işlemlerini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" sayfasından ya da belirlenen banka, ATM ve internet bankacılığından yatırabilecekler.
EKPSS KONU DAĞILIMI
EKPSS'de adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine tabii tutulacaklar.
Genel Yetenek bölümünde 15 Türkçe, 15 Matematik sorusu yer alacak.
Genel Kültür bölümünde ise 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6 Temel Yurttaşlık Bilgisi, 3 Türk Kültür ve Medeniyetleri, 5 Türkiye Coğrafyası ile 6 Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konulardan sorular olacak.