Erol Mütercimler hakkında AK Parti'den suç duyurusu!

Suç duyurusu önce aralarında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı Abdurrahman Sacid Göksu'nun da bulunduğu grup Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Abdurrahman Sacid Göksu, "Adı anılan şahıs konuşmasında kendi zihni dünyasını ve iç bunalımlarını ortaya koyan, bir imam hatip lisesi mezunu olarak huzurda telaffuz etmekten dahi imtina edeceğim ifadeler kullanmış, parçası olduğu güruhun yıllardır devam eden imam hatip lisesi hazımsızlığını ve düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. İmam hatip liseleri tarihi AK Parti iktidarına kadar her türlü engellemeye ve baskılara rağmen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkeye büyük hizmetleri olan birçok siyasetçi, bürokrat, iş adamı, akademisyen, bilim adamı ve eğitimciler yetiştirmiş, ciddi bir geleneği olan büyük ve köklü kurumlardır" dedi.

SUÇLARIN MADDİ UNSURU OLUŞMUŞTUR

Göksu, "İmam hatip liseleri ülkemizin hem bugünü için hem de geleceği için bir teminat vazifesi görmektedir. Bu itibarla böylesine bir kültürün ve böyle köklü bir yapının Erol Mütercimler ve onunla aynı bağnaz ve köhne zihniyeti paylaşan herhangi birinin vicdansız lisanına teslim edilmesi mümkün değildir. Erol Mütercimler'in lafın nereye gideceğini düşünmeden, meydanın boş olduğuna güvenle yaptığı patavatsız konuşma hayasızca ve kabul edilemez oluşunun yanında aynı zamanda Türk Ceza Kanunumuzda tanımlanan; hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlarının maddi unsurunu oluşturmaktadır" dedi.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLARAK GÖRMÜYORUZ

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ise "Biz Erol Mütercimler'in ifadelerini bireysel bir talihsiz bir açıklama olarak görmüyoruz. Belli bir grubun tamamen bu zihniyetle donanmış olduğunu ve sürekli imam hatip liseleri mezunları üzerinden bir tartışmaya ve ithamlara zemin hazırladığını düşünüyoruz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, basın açıklamasının ardından Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında "Hakaret" ve "Halkın bir kesimini aşağılama" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.