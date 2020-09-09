Açılacak üniversiteler hangileri? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler listesi! İşte açıklamalar…

Açılacak üniversiteler hangileri? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite öğrencileri hangi okulların uzaktan eğitim kararı aldığını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı ve YÖK tavsiyesi sonrası üniversitelerden peş peşe açıklamalar geliyor. Ekim ayından sonra yüz yüze eğitim planlanıyordu ancak vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni kararlar alınmaya başlandı. İşte, uzaktan eğitim yapacak üniversiteler!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile devlet konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Resmi açıklama şu şekilde:

"Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır.

Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verilmiştir.

Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS'ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacaktır."