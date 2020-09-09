Açılacak üniversiteler hangileri? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler listesi! İşte açıklamalar…

Açılacak üniversiteler hangileri? Uzaktan eğitim yapacak üniversiteler arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite öğrencileri hangi okulların uzaktan eğitim kararı aldığını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı ve YÖK tavsiyesi sonrası üniversitelerden peş peşe açıklamalar geliyor. Ekim ayından sonra yüz yüze eğitim planlanıyordu ancak vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni kararlar alınmaya başlandı. İşte, uzaktan eğitim yapacak üniversiteler!
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Üniversitesi tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile devlet konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Resmi açıklama şu şekilde:
"Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır.
Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verilmiştir.
Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS'ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacaktır."
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi güz dönemi eğitim ve öğretiminin uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, açıklamasında, "Değerli öğrencilerim, akademisyen arkadaşlarım, tüm dünyayı ciddi etkileyen Kovid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkemizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
22 Ekim'de başlayacak güz dönemi dersleri ağırlıklı olarak online olsa da zorunlu durumlarda bazıları yüz yüze yapılacak. Final sınavları yüz yüze olacak, derslik ve laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler bir form dolduracak. Maske ve masefe kuralına uymak zorunlu olacak. Kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp faaliyetleri önceden başvurularak gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile planlı bir şekilde yapılacak. Okuldaki yurtlardan biri de karantina yurdu olarak hizmet verecek.
İZMİR 9 EYLÜL
Derslerin bir kısmı uzaktan, bir kısmı ise gerekli düzenlemeler ve önlemler alınarak yüz yüze yapılacak. YÖK'ün alacağı kararlar ve pandeminin gidişatı değişiklik yapılmasına neden olursa buna göre karar alınacak.
ODTÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle, güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürüleceğini duyurdu. Rektörlük, uygulamalı dersler için dönem sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Üniversite Senatosu'nun 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim öğretim yönteminin belirlenmesi gündemiyle 4 Eylül 2020 tarihinde toplandığı ve güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürülmesi; uygulamalı saati olan dersler için ilgili dönemin sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirilmesi yönünde oy birliğiyle karar alındığı belirtildi.
Kararda, tüm akademik birimlerde güz dönemi derslerinin tüm düzenlemelerinin uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yapılacağı bilgisi yer aldı. Kararda, eğitimin yüz yüze sürdürülebileceği bir ek süre kullanımının pandeminin seyrine göre değerlendirileceği bildirildi.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, çalışmaların devam ettiğini, uygulama ve staj gerektiren birimlerde derslerin küçük gruplar halinde ve yüz yüze yapılacağını diğer birimlerde hibrit eğitim öngördüklerini açıkladı. Öğrencilere yüz yüze eğitimi mi yoksa online eğitimi mi tercih ettiklerine yönelik soru sorulacağını belirten Rektör Kılavuz, yüz yüze eğitimi tercih edenler için derslikteki öğrenci sayısının, o dersi seçen öğrenci sayısının üçte birinin geçmeyeceğini vurguladı.
EGE ÜNİVERSİTESİ
26 Ekim'de başlayacak güz dönemi derslerinde örgün ve uzaktan eğitim birlikte uygulanacak. Üniversite senatosunun aldığı karara göre, güz yarıyılında tıp, diş hekimliği fakülteleri ve yabancı diller yüksekokulu hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları eğitim ve öğretimlerinin yüzde 40'ını online (senkron) olarak yapacak.
DOKAP ÜNİVERSİTELERİNDEN ORTAK KARAR
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) üst kurul toplantısı Bölge Rektörlerinin katılımıyla 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı eğitim öğretim süreciyle ilgili toplantı düzenledi.
Dönem Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın yaptığı ve video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki'nin yanı sıra; Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk katıldı.
Düzenlenen toplantıda alınan kararlar şu şekilde:
Yükseköğretim Kurulu'nun "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi", Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri, pandeminin ülkemizde geldiği son durum, öğrencilerin seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve sürdürülebilir eğitim öğretim süreçleri gibi birçok faktör ve bunların salgının yayılması üzerindeki etkisi detaylı olarak değerlendirilmiş ve 2020-2021 akademik yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretimin büyük oranda dijital imkanlar kullanılarak UZAKTAN ÖĞRETİM yöntemiyle yapılmasına,
Pandemi döneminde eğitim-öğretimin kalitesinin artması ve öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 15 üniversitenin uzaktan öğretimde iş birliği içerisinde hareket etmelerine,
Öğrencilerin, 15 Üniversitenin mevcut şartlarda kütüphane v.b. kampüs imkanlarını kullanabilmelerine,
Eğitim öğretim süreciyle ilgili ayrıntılı kararların Üniversite Senatoları tarafından alınarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.