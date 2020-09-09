1. sınıflar ne zaman açılacak? 1. sınıflar okula gidecek mi? Okula gitmek zorunlu mu?

1. sınıflar okula gidecek mi? 1. sınıflar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu? Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından hazırlık sınıfları ve 1. sınıflar için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 2020 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi.

1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.