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    • 08.09.2020 15:01
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye- 6. Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan , 'nde Türkiye- 6. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde İran'a yapılan destekleri hatırlatan Başkan Erdoğan, "Yüksek istişare toplantılarımız İran Türkiye dostluğunun nişanelerindendir. İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum." dedi.


    Başkan , 'nde Türkiye- 6. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Yüksek istişare toplantılarımız İran Türkiye dostluğunun nişanelerindendir. Birçok önemli karara konseylerde imza attık. Koronavirüs ndeniyle toplantımızı videokonferans ile yaptık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermememiz bile ilişkilerimiz için çok önemlidir.


    GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
    Salgın şartlarının hafiflemesi ile işbirliğimizin eski düzeyine geleceğine inanıyorum. Koronavirüsten hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik. Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu salgın sürecinde Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.



    BAKANLARIMIZA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR
    Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizdeki diğer konularla takibinin yapılacağına inanıyorum. Sayın bakanlarımıza önemli görevler düşüyor. Salgın sonrası sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum.

    Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.

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