Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.09.2020 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2020 11:59
    ABONE OL

    Son dakika: 'da nakil aracını soyan güvenlik görevlisi 4 milyon 400 bin TL ile birlikte yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da görevli olduğu nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B., polis tarafından yakalandı. Vali , "Banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı" dedi.

    24 saat geçmeden yakalandı!

    Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. nakil aracında görevli Ayhan B., yanındaki iş arkadaşı A.Ö.'yü cadde üzerindeki banka şubesine bırakarak, aynı cadde üzerindeki diğer banka şubesine gitti. Ayhan B., 34 TH 4594 plakalı zırhlı nakil aracını şube önünde kaldırımda park edip, kasada bulunan 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı otomobille kayıplara karıştı.



    VALİ ŞAHİN DUYURDU
    Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Para dolu çanta ile kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan ve üzerinde güvenlik görevlisi üniforması bulunan Ayhan B., 24 saat geçmeden yakalandı. Valisi , Twitter hesabından Ayhan B.'nin yakalandığını duyurarak, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi 4 milyon 400 bin TL ile birlikte yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri