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    • 09.09.2020 03:55
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    'da nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

    Alınan bilgiye göre, 'nın Soma ilçesine bağlı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle  başladı. Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına müdahale sürdürülürken, takviye amacıyla bölgeye ekipler gönderildi. Yangın mahalline yakın Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

    "UZUN SÜREN UĞRAŞLAR SONUCU YANGININ MAHALLEYE VE EVLERE ULAŞMASI ÖNLENDİ"
    Belediye Başkanı Ali Tulup ile yangına bölgesine gelerek kontrol altına çalışmalarını takip eden Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayan tüm vatandaşların ve hayvanlarının tahliye edildiğini belirterek, uzun süren uğraşlar sonucunda yangının mahalleye ve evlere ulaşmasının önlendiğini söyledi.

    Mahalle sakinlerinden Ramazan Çetin, akşam saatlerinde mahalle camisinin hoparlöründen yapılan duyuruyla tahliye kararını öğrendiklerini dile getirerek, "Muhtar duyuru yaptı, evleri boşalttık kimse kalmadı. Köyde 150 civarında kişi yaşıyordu." dedi.
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