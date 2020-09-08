"UZUN SÜREN UĞRAŞLAR SONUCU YANGININ MAHALLEYE VE EVLERE ULAŞMASI ÖNLENDİ"

Belediye Başkanı Ali Tulup ile yangına bölgesine gelerek kontrol altına çalışmalarını takip eden Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayan tüm vatandaşların ve hayvanlarının tahliye edildiğini belirterek, uzun süren uğraşlar sonucunda yangının mahalleye ve evlere ulaşmasının önlendiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Çetin, akşam saatlerinde mahalle camisinin hoparlöründen yapılan duyuruyla tahliye kararını öğrendiklerini dile getirerek, "Muhtar duyuru yaptı, evleri boşalttık kimse kalmadı. Köyde 150 civarında kişi yaşıyordu." dedi.