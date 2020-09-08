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    • 09.09.2020 04:25
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    'nda palamut bolluğu! Balıkçıların yüzü gülüyor

    'nun İnebolu ilçesinde 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, denizdeki palamut bolluğunun sevincini yaşıyor. balıkçı tekneleri, 'na palamut dolu kasalarla döndü. , kamyon ve TIR'larla 'nin çeşitli yerlerine sevk edildi.

    'nun İnebolu ilçesinde 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, denizdeki palamut bolluğunun sevincini yaşıyor. balıkçı tekneleri, 'na palamut dolu kasalarla döndü. , kamyon ve TIR'larla 'nin çeşitli yerlerine sevk edildi.

    İnebolu Limanı'na 600 kasa palamut ile dönen teknenin reisi Taner Çelebi, "Günlük ortalama 500- 600 kasa balık yakalandı. Palamut bu sene güzel başladı. Beklentimiz çok yüksek çünkü geçen sene olmadı" diye konuştu.

    'SEZON BEREKKETLİ GEÇECEK GÖRÜNÜYOR'
    1500 kasa dolusu palamut ile İnebolu Limanı'na yanaşan teknenin reisi Adem Ekşi ise "Allah'ın izniyle bu sene palamut olacak inşallah. Geçen sene hiç olmadı. Sezon bereketli geçecek görünüyor. İğneada'dan beri balığın peşindeyiz. Balık şu anda İnebolu açıklarında. Bundan sonra nereye gidecek nasip" dedi.

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