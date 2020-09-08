Erdoğan, dün Kabine toplantısına liderlik yaptı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Erdoğan, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almadan Türkiye 'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanları uyararak, "Eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için, o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağrı ödemezler. Son yıldaki 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum" dedi.Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımızı işaret ediyor. Teşvik belgeleri özel sektörün yatırım talebinde yüzde 30'luk artış olduğunu gösteriyor. Veriler yılı pozitif büyümeyle kapatacağımızı gösteriyor" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ailelerin tercihine göre eğitimin yüz yüze ve online olarak yapılacağını açıkladı. Virüsle mücadelede de seferberlik çağrısı yaptı.

Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Riskli illerde il hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına gidilebilecek

Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz.