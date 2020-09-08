Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte il il hava durumları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yerel olarak kuvvetli yağış beklenirken ayrıca sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi paylaşıldı. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan güncel uyarılar

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de hava yağışlı olacak.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.