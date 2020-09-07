Gökçen Ocak'ın paylaştığı videoda amca Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz" dediği görülüyor.

Taciz ve tehdit edildiğini söyleyen genç kadın, sosyal medyada maruz kaldığı durumu şu cümlelerle anlattı: "İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehdit ediliyorum. Can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışmada oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu. Şimdi sıra bende. Devamlı tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum, duyun ne olur!