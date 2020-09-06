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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere koronavirüs uyarısı! 100 kişiden 40,1’i...

    Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gençleri koronavirüse karşı uyardı. paylaşımında "Son bir ayda koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu . Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." dedi.

    Bakan Koca'dan gençlere koronavirüs uyarısı

    Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gençleri koronavirüse karşı uyardı.

    100 KİŞİDEN 40,1'İ 20-40 YAŞ ARALIĞINDA
    paylaşımında "Son bir ayda koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere koronavirüs uyarısı! 100 kişiden 40,1’i...
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