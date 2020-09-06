Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere koronavirüs uyarısı! 100 kişiden 40,1’i...

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gençleri koronavirüse karşı uyardı.

100 KİŞİDEN 40,1'İ 20-40 YAŞ ARALIĞINDA

Bakan Koca paylaşımında "Son bir ayda koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." dedi.

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