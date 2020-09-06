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    • 06.09.2020 10:25
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    : Bakan Soylu duyurdu! 'te PKK'ya ağır darbe

    haberine göre İçişleri Bakanı , Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Nokta atışı yapıldı

    İçişleri Bakanı , Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.

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