İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.
Çoğu gitti— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 6, 2020
Azı kaldı...@Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile
Bitlis Sehi'de 6️⃣ terörist etkisiz...
İstihbarat...
Operasyon...
Tam başarı 👍🇹🇷