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    • 06.09.2020 22:50
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    İletişim Başkanı 'dan dikat çeken '' paylaşımı

    İletişim Başkanı sosyal medya hesabından 'a yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, " ve Azerbaycan, son dönemde ikili ilişkilerin kazandığı büyük ivme ile “Bir Millet, İki Devlet” söyleminin sadece slogandan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. " ifadelerine yer verdi.

    İletişim Başkanı sosyal medya hesabından 'a yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Altun paylaşımında, "Türkiye ve Azerbaycan, son dönemde ikili ilişkilerin kazandığı büyük ivme ile "Bir Millet, İki Devlet" söyleminin sadece slogandan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz önümüzdeki dönemde de inşallah güçlenerek devam edecek. " ifadelerine yer verdi.

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